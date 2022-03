La Fiorentina del futuro veste vintage: torna il giglio anni ’50

Dal rombo si passa al quadrato inclinato, sparisce la sigla Acf voluta dai Della Valle

"Le novità principali del nuovo stemma riguarderanno principalmente la forma: dal rombo si passerà a un quadrato, comunque rovesciato di 45 gradi. Non solo, sparirà la dicitura Acf Fiorentina, quella voluta dai Della Valle, in favore di una V rigorosamente viola che sarà la base del logo. Centrale su sfondo bianco invece rimarrà l’immancabile giglio, segno della storia di Firenze e della tradizione di una città di cui la squadra è diretta espressione, incarnazione. Pescando dal passato il giglio dovrebbe essere simile a quello usato negli anni 50’, ovviamente declinato in chiave moderna. Tutti gli indizi, in attesa dell’ufficialità da parte della società viola, sono stati tratti da alcuni teaser lasciati in città, da piazza della Repubblica al cavalcavia di piazza Alberti in cui sotto la scritta “ Play to be different” si scomponevano quasi in chiave cubista i pezzi del futuro stemma".