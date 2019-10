Stadio alla Mercafir? Commisso esulta: “Importante passo in avanti, possibilità concrete”

Dagli Stati Uniti Rocco Commisso ha così commentato quanto riferito oggi dal Sindaco Nardella: “Apprendiamo con grande favore le notizie che arrivano da Firenze. Il Comune e il Sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi vuole investire come noi della Fiorentina sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un’opera importante come potrà essere il nuovo stadio della Fiorentina. Continueremo il nostro dialogo e incontri con il Comune e i rispettivi team di lavoro così che si possa procedere in maniera spedita.” (violachannel)