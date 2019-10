Nuovo stadio, Nardella: “Vogliamo fare tutto in 48 mesi. Viola contenti”. E illustra 10 punti

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato da Palazzo Vecchio della situazione legata alla vendita dell’area Mercafir, la novità di oggi (LEGGI QUI). Approvata all’unanimità la delibera che porta alla realizzazione del nuovo stadio di calcio nella parte sud della Mercafir. Un percorso programmato in 10 punti, illustrati dallo stesso primo cittadino:

1) Si procede per la situazione di total control da parte della società, che compra anche il terreno

2) Inserire l’area nella lista delle alienazioni, che permetterà di aprire la gara pubblica a gennaio

3) Già presente la variante urbanistica, da perfezionare a favore della riduzione dei tempi. Autostrada e stazione ferroviaria non saranno propedeutiche all’inizio dei lavori, ma solo alla messa in uso. Inizieranno solo quando il lavoro dello stadio sarà pronto

4) Parcheggio non sarà a carico della società di calcio ma di Firenze parcheggi

5) Spostamento della Mercafir avverrà massimo in 24 mesi, tempo necessario per la redazione di un progetto esecutivo per la costruzione di uno stadio. In modo da far collimare tempi per la progettazione dello stadio e la liberazione dell’area

6) I proventi dalla vendita dell’area garanti la realizzazione del primo lotto della nuova Mercafir

7) Faremo tramite la giunta comunale una approvazione del progetto, per ridurre i tempi

8) Non ci saranno aggravi per gli operatori della Mercafir

9) Da questa settimana si apre una Task Force incentrata solo sullo stadio

10) Obbiettivo 48 mesi, progettazione e costruzione

Nardella ha poi aggiunto: “Commisso aveva posto tre condizioni, Total control, fast fast fast e costi ragionevoli. Ho parlato con Commisso e Barone, mi sono parsi contenti. Con la nuova proprietà sono cambiati i termini e le richieste, per questo sono passati questi quattro mesi”.

IN AGGIORNAMENTO