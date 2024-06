Nuovo Franchi, Schmidt e Marcheschi incontrano il ministro Crosetto a Roma

Come riportato da La Nazione, a Roma è andato in scena un incontro tra Eike Schmidt, candidato sindaco civico e sostenuto dal centrodestra, e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Incontro a cui ha partecipato anche il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Due i temi principali: l'individuazione di spazi a Firenze dove poter costruire il nuovo stadio e il futuro dell'ex Caserma Ferrucci. Queste le parole di Eike Schmidt: "Differentemente da quanto accade dall’altra parte, sono convinto che il sindaco di una grande città come Firenze, debba rapportarsi con il Governo con spirito collaborativo, anche a prescindere da eventuali affinità politiche. Ed è quello che farò. Si chiama senso delle istituzioni, che mi pare latiti tra le fila dei miei avversari. Per quanto riguarda l’area dove far sorgere il nuovo stadio della Fiorentina, il Ministro Crosetto ci ha comunicato la sua totale disponibilità a valutare in tempi rapidi qualunque richiesta di approfondimento gli giunga dal futuro sindaco, a partire dalla Caserma Perotti, ma non solo. Nel territorio comunale di Firenze ci sono spazi di proprietà del Ministero della Difesa che aspettano di conoscere il loro futuro ed è sensato pensare di realizzare in una di queste un impianto moderno, secondo gli standard del ventunesimo secolo, adatto alle esigenze dei tifosi, funzionale alla crescita sportiva della Fiorentina e compatibile con la struttura urbana della città." Poi Marcheschi ha aggiunto: "Fino ad ora l’amministrazione comunale non ha colpevolmente mai preso in considerazione queste ipotesi, facendo perdere opportunità alla città e ai tifosi, preferendo portare avanti operazioni immobiliari fallimentari e discutibili e progetti che non risolvono i problemi. Sono certo che con Eike sindaco si potranno realizzare quei progetti figli di una visione concreta di una Firenze rivolta al futuro. Il Viola Park è la dimostrazione che si può fare". Su Firenze e dintorni tutte le dichiarazioni di Schmidt e Marcheschi