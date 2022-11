Nuovo Franchi e Campo di Marte: ecco quando si terrà l’incontro pubblico

La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 18 novembre. Quel giorno, infatti, si terrà l'incontro pubblico dedicato al nuovo stadio Artemio Franchi e alla riqualificazione di Campo di Marte. L'appuntamento è per le 17.30 al Mandela Forum. I cittadini potranno fare domande e considerazioni su un'opera attesa da tutta Firenze, così come sulla riqualificazione del quartiere: è obbligatoria la prenotazione. Saranno presentati anche gli interventi sulla mobilità e le soluzioni urbanistiche che caratterizzeranno la Campo di Marte dal 2026 in poi. Lo riporta il sito de La Nazione.