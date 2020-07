Nuovo CS, l’appello: “Occasione di crescita e rilancio. Già raccolte 1.000 firme”

In poche ore sono già oltre 1.000 le firme raccolte in favore della realizzazione del nuovo Centro Sportivo viola a Bagno a Ripoli. A riportarlo in un comunicato sono il Viola Club “Niccolò Galli” e “i cittadini di Bagno a Ripoli”.

Ringraziamo tutti i tifosi e tutti i cittadini di Bagno a Ripoli e dell’area di Firenze Sud che hanno sottoscritto e condiviso il nostro appello! La nostra petizione nasce per sostenere la realizzazione del nuovo Centro Sportivo dell’ACF Fiorentina a Bagno a Ripoli perché pensiamo che sia un’occasione di crescita e di rilancio per tutto il territorio ripolese e fiorentino, e per il futuro della squadra che

amiamo e seguiamo! Una volta chiuse le adesioni presenteremo le firme alla Soprintendenza, al Comune di Bagno a Ripoli, alla Regione Toscana, per chiedere che il Centro sportivo viola a Bagno a Ripoli possa davvero trasformarsi presto in realtà!

In contrapposizione alle prese di posizione della Soprintendenza e delle istituzioni, molti tifosi viola si sono schierati dalla parte di Rocco Commisso. E questa è un’altra dimostrazione d’affetto per il patron viola che nelle prossime ore vedrà risolta in un modo o nell’altro la questione relativa alla nuova Casa.

INTANTO LA FIORENTINA VIENE INCONTRO ALLA SOPRINTENDENZA: RIDOTTI DA 12 A 10 CAMPI D’ALLENAMENTO