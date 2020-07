Nuovo CS, la Fiorentina va incontro alla Soprintendenza: ridotto il n° di campi di allenamento

Domani, come comunicato direttamente da Rocco Commisso (LEGGI QUI), andrà in scena un incontro tra la dirigenza viola e la Soprintendenza, un tavolo tecnico per limare alcuni passaggi relativi alla realizzazione del Centro Sportivo viola. Se l’organo che tutela i beni culturali potrebbe in qualche modo accettare la voglia di viola di dotarsi di una nuova casa (LEGGI QUI) senza snaturare il suo modus operandi, da parte della Fiorentina qualche rinuncia è già stata fatta, riducendo da 12 a 10 i campi di gioco dove le squadre andranno ad allenarsi. La volontà di dotarsi di un nuovo Centro Sportivo ha già spinto la Fiorentina a venire incontro alle richieste della Soprintentenza, “decurtando” due rettangoli di gioco rispetto al progetto iniziale.

FOTO – IL DEGRADO DELLA ‘VILLA’ A BAGNO A RIPOLI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI PER IL NUOVO CS