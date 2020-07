Nuovo allenatore della Fiorentina? Prandelli non ha dubbi: “Confermerei Iachini al 100%”

Cesare Prandelli, ex allenatore anche della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva: “Confermerei Iachini al 100%. La Fiorentina in certi momenti ha fatto vedere anche un buon calcio. Non conosco i programmi della società, ma forse è stata fatta confusione sul piano della comunicazione quando si è parlato di un possibile cambio qualche settimana fa e questo non ha aiutato il lavoro di Iachini”.

