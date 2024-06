Chi è Jota Silva?

Come anticipato dallo stesso Nuno Gomes, parliamo di un'ala sinistra che gioca piede invertito, da molti definito come il "Grealish di Portogallo". Classe 99', 1,79 m, che può lavorare anche su tutto il fronte d'attacco. Da sottolineare il contratto in scadenza nel 2025. In stagione 42 presenze per un totale di 15 reti e 7 assist.