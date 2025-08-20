La Fiorentina ha annunciato poco fa i nuovi numeri di maglia per la stagione 2025/2026. Ecco di seguito i numeri scelti dai viola e la grafica pubblicata sui canali ufficiali del club: Lezzerini 1, Dodo 2 , Pongracic 5, Ranieri 6, Sohm 7, Mandragora 8, Dzeko 9, Gudmundsson 10, Sabiri 11, Comuzzo 15, Pablo Mari 18, Kean 20, Gosens 21, Fazzini 22, Eman Kospo 23, Richardson 24, Viti 26, Ndour 27, Fortini 29, Martinelli 30, De Gea 43, Fagioli 44, Kouadio 60, Braschi 61, Parisi 65, Kouame 99.
Numeri di maglia per la stagione 2025/2026: l’annuncio della Fiorentina
I numeri ufficiali dei viola per la nuova stagione.
