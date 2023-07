Novità abbonamenti: estesa ad altri settori la tariffa Under 14, le info

La Fiorentina tramite un comunicato sul proprio sito ha confermato l'estensione della tariffa Under 14 per altri settori

La Fiorentina scrive sul proprio sito che dopo le moltissime segnalazioni ricevute dai tifosi, farà valere la tariffa Under 14 anche per i settori di Parterre di Tribuna Centrale, Maratona Centrale Parterre di Maratona Coperto e Curva Fiesole .

Mentre tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per i ragazzi nati dal 01/01/2010 in questi settori potranno essere rimborsati della differenza dopo l'annullamento e rimessione dell’abbonamento alla tariffa Under 14. Chi ha sottoscritto l’abbonamento al Fiorentina Point potrà tornare presso il punto vendita munito di tessera e tagliando promemoria e chiedere il rimborso. Coloro che invece hanno acquistato on-line saranno contattati nelle prossime settimane tramite e-mail associata al proprio profilo d’acquisto e saranno rimborsati della differenza. La Fiorentina informa anche che sarà prolungata, fino al 19 Luglio compreso, la possibilità di rinnovare online il proprio abbonamento usufruendo della tariffa “Super Prelazione Web”. Le indicazioni e i link utili per procedere si trovano sul sito della società viola.