Novellino su Vlahovic: “Deve molto a Prandelli”

Allenatore di lungo corso in Serie A e non solo, Walter Novellino ha parlato a Lady Radio delle vicende di casa Fiorentina, soffermandosi sui temi caldi del momento: “Vlahovic? Il merito è tutto di Prandelli, che ha creduto e ha insistito sul serbo: Dusan deve molto a Cesare. Prandelli e Iachini sono due amici, sono felice per Beppe ma dispiace per Cesare. La scelta di riprendere Iachini è stata giusta e la più logica”.

Dal CS: ballottaggio a tre per sostituire Ribery. Un altro dubbio per Iachini