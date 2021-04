Dal CS: ballottaggio a tre per sostituire Ribery. Un altro dubbio per Iachini

Prosegue il lavoro al Centro Sportivo “Davide Astori” per la Fiorentina in vista della partita contro l’Atalanta di domenica sera. La seduta agli ordini di Beppe Iachini è durata circa due ore (dalle 10.30 alle 12.30) e il tecnico viola deve sciogliere sostanzialmente due dubbi. Come riporta Radio Bruno, il primo è quello relativo a Biraghi: tra l’infortunio al piede – ormai superato – e la fine della bolla prevista per sabato, il tecnico viola tiene ancora “caldo” l’altalenante Venuti. L’altro riguarda invece chi prenderà il posto di Ribery e affiancherà Vlahovic in attacco. Il ballottaggio è aperto tra Eysseric, Kouamé e Callejon, tutti e tre giocatori dalle caratteristiche diverse. Nessun dubbio invece su Amrabat: sarà il marocchino a sostituire l’altro squalificato, Pulgar.

Callejon, ora o mai più. Serve un guizzo per limitare i danni