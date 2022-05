Novellino: “Italiano miglior tecnico della Serie A. E sulla sfida di lunedì…”

Walter Novellino ha parlato benissimo di Vincenzo Italiano e della stagione che sta svolgendo e poi della partita di lunedì

L'attuale allenatore della Juve Stabia, Walter Novellino, è stato intervistato dal Pentasport di Radio Bruno. Il tecnico ha parlato della partita di lunedì tra Sampdoria e Fiorentina: "I Viola non mi hanno sorpreso, perché conosco Italiano e so come lavora. Ha veramente avuto un cambio di passo rispetto al passato. Incontrerà una Sampdoria in lotta per la salvezza, non sarà facile. La Fiorentina sta facendo paura quest'anno, lotterà fino alla fine per un posto in Europa".