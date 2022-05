Berti: “Carnesecchi profilo ideale per i viola, ma va preso subito”

Il doppio ex Gianluca Berti, ha parlato della sfida tra Sampdoria e Fiorentina e della situazione legata ai portieri

L'ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, Gianluca Berti, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, per parlare della sfida di lunedì sera: "Servirebbero tre punti ad entrambe le squadre, sarà una sfida molto accesa. Non penso che la Sampdoria si aspettasse di arrivare a 180' dalla fine del campionato a lottare ancora per rimanere in Serie A".