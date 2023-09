Novellino: “Ieri è mancato carattere alla Fiorentina. Perchè non c’era Parisi?”

La scelta di tenere in panchina Parisi ha suscitato dubbi in molti, incluso Novellino che critica la prestazione di ieri della Fiorentina

"Italiano ha fatto bene ad assumersi le proprie responsabilità. Alla Fiorentina ieri è mancata qualcosa dal punto di vista caratteriale, ma la viola mi piace da veder giocare, ieri però non l'ho vista, c'erano reparti aperti. L'Inter poi è una grandissima squadra. Dopo una partita così è giusto prendersi le responsabilità, ma la colpa va suddivisa, le punte non mi sono piaciute. La squadra ieri non ha avuto molto carattere, troppa voglia di uscire da dietro, e Inzaghi è stato bravo. Ma sono convinto che già dalla prossima rivdedremo la solita Fiorentina. L'allenatore deve essere bravo a trovare gli spazi per le due punte. Mi stupisco di come non giochi Parisi, ha tante qualità. La squadra deve stringere di più gli spazi. "