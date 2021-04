Novellino: “Gattuso non è solo grinta, il suo Napoli gioca bene. Iachini…”

L'opinione di Walter Novellino sulla panchina del futuro per la Fiorentina, tra Prandelli, Iachini e Gattuso

Redazione VN

Walter Novellino è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso di "A pranzo con il Pentasport". L'allenatore ha detto la sua sull'ambiente Fiorentina.

Squadre blasonate invischiate nella lotta salvezza?

"I nomi non sempre vincono, ci vuole della fortuna. Cagliari e Fiorentina sono costruite per un altro tipo di campionato, non so se adesso hanno la capacità di lottare, La necessaria determinazione nel lottare Per la Fiorentina mi dispiace moltissimo, non capisco perché si trovi invischiata. Mi dispiace per l'addio di Prandelli ed è tronato il mio amico Iachini. Il problema maggiore è il condizionamento degli allenatori, fra Covid e infortuni, nella gestione dei propri calciatori".

Gattuso per la Fiorentina?

"Sta facendo un grandissimo lavoro a Napoli, penalizzato da chiacchiere e altre distrazioni che c'entrano poco col campo. Non è vero che dà solo grinta, le sue squadre sanno giocare al calcio. Ultimamente dietro l'Atalanta in Serie A c'è il Napoli, con tutti gli effettivi la squadra partenopea ha un'idea di gioco chiara". Etichetta sbagliata da urlatore? "Tutti gli allenatori urlano, lo sentiamo adesso con gli stadi chiusi. È molto leale con i giocatori, pretende che diano il 100%, ci discute, ma non porta rancore e li schiera in campo la domenica dopo".

Vlahovic?

"L'exploit del serbo è dovuto alla grande persona che è Cesare Prandelli. Non voglio entrare nei particolari, perché rispetto la sua scelta. Non credo ci siano dubbi sul suo futuro, è un giocatore straordinario ed è giovane". Sassuolo e Verona? Sono due avversarie difficili, l'ultima con l'Atalanta non mi è piaciuta, a dir la verità. Iachini li conosce e sa come motivarli per scendere in campo. La Fiorentina ha dei limiti nella composizione della rosa, con tanti, troppi trequartisti. Deve guardarsi alle spalle, ma un allenatore caratteriale come Beppe può tirarla fuori dalle sabbie mobili". Flachi? Lo sento sempre volentieri. Non appena finirà la sua squalifica, gli chiederò di entrare nel mio staff tecnico. Con lui alla Sampdoria abbiamo vissuto cinque anni magnifici.