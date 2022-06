Nosotti: “Italiano, che upgrade. Impianto difensivo rischioso, ma da confermare”

Dal mercato mi aspetto un interprete importante al posto di Torreira, verrà chiesto qualcosa in più alle mezz'ali in zona gol: la percentuale realizzativa dei viola è stata bassa e serve qualcosa in più a livello incisivo. Servono soluzioni d'attacco più efficaci ma abbiamo visto tante cose belle da parte della Fiorentina e soprattutto non bisognerà smantellare un impianto difensivo che accettava i rischi dell'uno contro uno in campo aperto ma che riusciva anche a non prendere gol".