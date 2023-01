Noselli: “Ai viola mancano i gol delle punte. Commisso un bene per Firenze”

"Fiorentina-Sassuolo sarà una gara tra squadre che non stanno vivendo un bel momento. Sarà una partita tesa tra due formazioni che giocano un bel calcio. Attaccanti viola e neroverdi in difficoltà? Una punta vive di gol e lo si giudica in base a quello, tre gol per Cabral come per gli altri sono pochi, nonostante il brasiliano abbia segnato una grande rete nella scorsa giornata. L'attaccante è il pezzo pregiato di ogni squadra, se non segna sono problemi. Mi auguro che domani le punte si sblocchino e la gara sia ricca di gol. Fiorentina? E' una squadra che cerca sempre di proporre un bel gioco, anche se in questa prima metà di campionato ha concretizzato poco. Spero che l'attacco viola si possa sbloccare, anche perché 20 punti fanno si che in classifica la compagine di Italiano sia in una sorta di limbo. Barone e Commisso? Li ho conosciuto ai Cosmos. Sono persone che vogliono fare del bene nel calcio, e anche a Firenze vogliono creare un sistema calcistico sano. Hanno voglia, cuore e risorse. Il loro avvento in Italia è stato un qualcosa di positivo. Chiaro che i tifosi si aspettano acquisti e giocatori importanti, ma per questo ci vuole tempo e pazienza".