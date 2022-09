Non ci voleva! Dodô lascia il campo in barella: problemi anche per Sottil?

Brutta notizia in casa Fiorentina. Al minuto 44', Dodô ha lasciato il campo a causa di un infortunio. Il brasiliano non sembra aver fatto movimenti strani, ma a quanto pare il lo stop sembra qualcosa di grave. Infatti, l'ex Shaktar è uscito in barella con il polpaccio destro fasciato. Problemi anche per Sottil, o almeno così sembrerebbe. Infatti, l'esterno viola non è rientrato nel secondo tempo facendo spazio a Saponara. Si attendono giornanti.