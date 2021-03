Una delle novità più di rilievo nella formazione della Fiorentina riguarda l’assenza di Cristiano Biraghi dall’undici iniziale. L’esterno sinistro, però, pur figurando tra i giocatori a disposizione, non è fisicamente presente in panchina. Secondo quanto riporta Sky, Biraghi si è accomodato in tribuna, ufficialmente per una botta al piede da cui non ha recuperato.

