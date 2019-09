Niente Oudin, il Reims fa polemica: “Fiorentina scorretta”. E l’agente rincara: “Sono spariti”

Il mancato passaggio di Remy Oudin alla Fiorentina lascia uno strascico polemico dalla sponda francese. L’Equipe riporta infatti alcune dichiarazioni al vetriolo del direttore sportivo del Reims nei confronti del club viola: “La Fiorentina non è stata corretta” l’affondo di Mathieu Lacour, anche se non spiega il motivo e si limita a dire che non era mai stato raggiunto l’accordo per la cessione del giocatore. A rincarare la dose arrivano anche le parole di Sylvain Chavanon, l’agente del giocatore: “Stavo aspettando il semaforo verde dal Reims per poter chiudere l’affare, ma non sono arrivate più notizie dalla Fiorentina. Abbiamo aspettato tutto il giorno, poi alle 18 abbiamo detto basta e capito che era finita”. Oggi per i dirigenti viola la possibilità di raccontare la loro versione dei fatti. AL SUO POSTO E’ ARRIVATO GHEZZAL, I DETTAGLI

