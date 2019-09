Fiorentina, l’esterno è Ghezzal! Il giocatore già in viaggio per l’Italia. I dettagli

Virata fortissima e probabilmente definitiva. La Fiorentina ha messo le mani su Rachid Ghezzal, esterno offensivo del Leicester City con un lungo trascorso in Ligue1 tra Lione e Monaco [LA SCHEDA]. Il giocatore sarebbe già in viaggio per l’Italia mentre i due club stanno definendo gli ultimi dettagli. Poi le visite mediche e la firma, bisogna sbrigarsi perchè il mercato chiude alle 22.

Secondo quanto abbiamo raccolto, Ghezzal è stato valutato 10 milioni di euro. La Fiorentina pagherà però soltanto 1 milione per il prestito mentre il diritto di riscatto si aggirerà sui 9 milioni di euro.

