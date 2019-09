FOTO VN – Ghezzal è a Firenze: “Sono contento, non vedo l’ora di iniziare”

Salvo sorprese sarà lui l’ultimo acquisto della Fiorentina per questa finestra di calciomercato. Rachid Ghezzal dopo un’operazione lampo ha raggiunto Firenze per diventare un giocatore viola (I DETTAGLI). Ve lo mostriamo all’uscita dopo le visite mediche: “”Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare” le sue prime parole. LEGGI LA SCHEDA DI GHEZZAL