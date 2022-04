Niente drammi, Commisso telefona ad Igor facendogli i complimenti

Telefonata fra il numero uno Viola e il difensore

Una sola prestazione negativa non può cancellare tutto ciò che di buono è stato fatto negli ultimi mesi. Si tratta proprio del caso di Igor che, dopo mesi ad altissimi livelli, ha commesso qualche errore di troppo nella gara contro la Salernitana. Anche Rocco Commisso ha voluto per questo motivo telefonare all'ex SPAL per rincuorarlo e dirgli di non demoralizzarsi per la partita di ieri. Il presidente si è poi raccomandato con la squadra per quanto riguarda questi ultimi impegni di campionato