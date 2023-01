Nicola Pozzi: “Jovic e Cabral non sono adatti al gioco di Italiano”

" Sabiri ha grandi qualità. Il ragazzo ha talento, contro la viola anno scorso fece una bella partita da esterno sinistro. Ancora non ha una posizione definita, gli va trovata una posizione giusta. Bisogna vedere la sua tenuta mentale. Non so se andrà alla Fiorentina, il centrocampo viola è pieno."

"Il problema del centravanti c'è per la Fiorentina. Sembrava che Cabral avesse preso il posto. Ora una prima punta servirebbe alla Fiorentina. Jovic non penso che sia una prima punta. N0n è questo il vero Jovic, alla fine poteva essere più utile Cabral. Anche se pure lui gioca bene in profondità. Nico prima punta credo che sia una situazione di emergenza totale. Kouamè è un giocatore molto prezioso, poche volte ha giocato male, senza Jovic si andrà su di lui come punta. Italiano ha bisogno di una prima punta, come N'Zola allo Spezia e Vlahovic alla Fiorentina. Se fossi nella Fiorentina cercherei di competere su entrambi i fronti, anche se contro il Braga non sarà facile."