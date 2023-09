Nico-Jack, dal West Ham all’Atalanta: Italiano ha il suo marchio di fabbrica

Nico Gonzalez e Jack Bonaventura: la nuova coppia del gol in casa Fiorentina. Diventati fin da subito beniamini dei tifosi viola a suon di ottime prestazioni, i due sono risultati indispensabili per il gioco e per gli schemi tattici di Italiano. Su di loro, il tecnico basa la maggior parte delle azioni offensive, cercando sempre di sfruttare le loro migliori qualità, viste abbondantemente contro l'Atalanta. Dopo un inizio shock di tutta la squadra, Jack e Nico hanno deciso di entrare in partita e di salire in cattedra. Bonaventura, essendo un professore di calcio, ha deciso, intelligentemente, di arretrare la sua posizione di partenza di 15/20 metri, diventando sostanzialmente il regista della squadra, vista anche l'assenza di Arthur nell'11 titolare, andando cosi a costruire il gioco. Gonzalez, dopo 20 minuti di rodaggio, ha acceso il motore, cominciando a sgasare sulla fascia, a tirare in porta e a fornire l'assist del momentaneo 1-1 firmato proprio da Bonaventura, gol non casuale nel mondo Fiorentina.