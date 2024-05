Nico: “Critiche e pressione mi piacciono. Solo così riesco a rendere al meglio”

Sulle esultanze e le critiche

"Le esultanze non sono critiche, sono semplicemente un modo per scherzare e divertirmi. Mi piace esultare in questo modo e speriamo che domani possa fare quella del "tapparsi la bocca". Gli errori e le "partite no", sono tutto parte del calcio. Ma questo mi piace, mi piacciono le critiche e la pressione. Quando gioco con la pressione posso rendere al meglio. So che la squadra ha bisogno di me e che sono un giocatore importante. I ragazzi e lo staff me lo fanno sentire ogni giorno. Non penso al passato ma solo al presente".