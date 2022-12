Nico, Ikonè, Zurkowski e non solo: le condizioni dei giocatori viola

Come abbiamo riportato in precedenza, al match di oggi alcuni giocatori della Fiorentina non ne hanno fatto parte. Nico Gonzalez, come da programma, sta incrementando i carichi di lavoro per tornare in gruppo il prima possibile. Lombalgia invece per Zurkowski. Dodò, Ikonè e Gollini hanno svolto un allenamento personalizzato, mentre Mandragora è uscito dal campo precauzionalmente.