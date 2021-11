Nico Gonzalez si riprende la scena. E adesso lo scatto decisivo

L'argentino torna a sfrecciare contro il Milan: ora caccia alla continuità

Nico Gonzalez ha tenuto in ansia il mondo viola per venti giorni ma poi, superato il Covid, è tornato a farla da protagonista sul campo. All'argentino è bastato un quarto d’ora: pressione feroce su Theo Hernandez, palla recuperata al limite dell’area e servizio per Vlahovic che poi ha firmato il poker facendo diventare non un sogno ma una realtà il successo della Fiorentina sul Milan.