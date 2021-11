Verso l’Empoli: finita l’emergenza in difesa, torna Dragowski. Gonzalez dal 1′?

La Fiorentina potrebbe contare addirittura cinque rientri, se le cose andassero nel migliore dei modi in settimana

La prossima avversaria della Fiorentina, l'Empoli di Andreazzoli, avrà un giorno in meno di riposo (alle 18:30 di oggi la sfida col Verona). Lo fa notare La Nazione, che fa il punto in vista del derby toscano. Rientra l'emergenza in difesa con Milenkovic e Quarta che tornano a disposizione dopo la squalifica: l'argentino in ballottaggio con l'ottimo Igor visto sabato sera per un posto accanto al serbo. Di nuovo al suo posto anche Dragowski, il grande ex della partita, che ha smaltito finalmente il suo infortunio e sarà tra i pali da ex di turno. Rimane da valutare Pulgar, sia quanto a condizioni fisiche, sia quanto a possibilità di impiego, visto che Torreira si sta prendendo il centrocampo viola. Infine Gonzalez: convincente il suo rientro, adesso vuole ritagliarsi uno spazio da titolare per aiutare la Fiorentina ad espugnare il Castellani, tutt'altro che un fortino in questo avvio di stagione (4 punti in 7 gare per gli azzurri).