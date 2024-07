Nico Gonzalez scherza in diretta: “Vi racconto un aneddoto sul ‘Dibu’ Martinez”

L'Argentina di Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta dopo essersi qualificata da prima nel girone di Coppa America con tre vittorie in altrettante partite è riuscita a battere anche l'Ecuador ai rigori nei quarti di finale grazie alle parate decisive del "Dibu" Emiliano Martinez. Mentre per Quarta i minuti giocati sono stati soltanto 8 nella terza e ininfluente partita del girone, per Nico le occasioni sono state di più . 72' contro il Cile, 25' contro il Perù e 90' nel match fondamentale contro l'Ecuador. Proprio Nico è stato al centro di una diretta social fatta dai canali ufficiali della nazionale con il suo grande amico Mac Allister

I tanti siparietti tra i due

Prima della semifinale contro il Canada, che si disputerà mercoledì 10, Nico e Mac Allister si sono resi protagonisti di una divertentissima diretta durata più o meno un'ora. I due calciatori di Fiorentina e Liverpool oltre ad essere grandi amici fuori dal campo, sono anche compagni di stanza in nazionale. I due hanno raccontato le proprie abitudini fuori dal terreno di gioco tra la preparazione del Mate e le sfide alla PlayStation: i giochi predominati di Nico sono Call of Duty e Fortnite. Sul finale anche un particolare siparietto sul portiere Emiliano Martinez. I due hanno rivelato di come il numero 1 dell'Aston Villa per togliere le pressione ai rigoristi argentini, dice sempre che ne parerà uno o due agli avversari. Nico allora ha scherzato: "Emiliano potrebbe dire di pararne quattro/cinque invece di uno o due, per andare a calciare il rigore con ancora più serenità".