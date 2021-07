Nico Gonzalez mette il turbo: tra certezze e obiettivi da conquistare

Nico Gonzalez non vede l'ora di conoscere i suoi nuovi tifosi. Adesso c'è una coppa da conquistare poi gli obiettivi saranno molteplici

Come sappiamo, Nico Gonzalez sarà l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina. L'argentino, impegnato nella Coppa America, non vede l'ora di conoscere la sua nuova città e i suoi nuovi tifosi. Rocco Commisso si è mosso in prima persona per lui. É stato cercato, è stato voluto ed è stato comprato, adesso tocca a lui dimostrare quel talento che non è più una sorpresa.