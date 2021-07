Otto per tre maglie, un centrocampo da sfoltire. Fiorentina, chi resta e chi va?

Un centrocampo folto e con poche certezze. Da chi ripartire? Tra cavalli di ritorno e conferme probabili la Fiorentina fa la conta in mediana

Pier F. Montalbano

Castrovilli, Bonaventura, Maleh, Saponara, Duncan, Amrabat, Pulgar, Benassi. C'è traffico nel centrocampo viola, tra conferme, ritorni e un volto nuovo tutto da scoprire. Nella Fiorentina che si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione l'11 luglio al Centro Sportivo, l'abbondanza in mediana non manca. Anzi, Italiano e il suo staff dovranno valutare attentamente tutti i profili a disposizione per scegliere chi confermare, mandare a giocare (magari in prestito) oppure bocciare. Otto giocatori - per tre maglie -, di cui sei saranno a Moena per il ritiro che si svolgerà dal 17 al 31 luglio e due a godersi le meritate vacanze (Castrovilli e Pulgar per le fatiche con le Nazionali).

Anche se al momento quasi nessuno ha la certezza di restare al 100%, i giocatori da cui il nuovo tecnico viola potrebbe ripartire sono abbastanza solide. Se Castrovilli dovrà riscattare una stagione al di sotto delle aspettative ma il centrocampo a tre di Italiano può aiutarlo a sbocciare definitivamente, la figura del regista è quella sul quale ci sarà più da lavorare. Né Pulgar, né Amrabat hanno fornito troppe garanzie negli ultimi 12 mesi, ma entrambi (in particolare il marocchino) rappresentano risorse importanti sul quale costruire la stagione. Se non titolari fissi, entrambi rappresentano alternative di livello per il campionato di Serie A e prima di valutarne la cessione Italiano vorrà vederli da vicino. La duttilità, l'agonismo e la qualità di Bonaventura non sembrano al momento invece in discussione: arrivato l'estate scorsa a parametro zero, l'ex Milan si è guadagnato un posto da titolare strada facendo e piantato radici solide per la riconferma.

Reduce da una promozione da protagonista con la maglia del Venezia, Maleh è un giovane che intriga ma ancora tutto da vedere. Alla prima esperienza in Serie A, la mezzala dell'Under 21 è finora l'unico volto nuovo della mediana viola e il ritiro di Moena servirà a lui e ad Italiano per testare le sue reali potenzialità. Duncan e Benassi hanno invece poche chance di giocarsi una maglia viola la prossima stagione: il primo è reduce da sei mesi a Cagliari non indimenticabili, mentre bisognerà trovare una destinazione allo sfortunato ex capitano del Toro che ha saltato a piè pari la scorsa stagione. L'infortunio al polpaccio non è mai guarito del tutto e gli ha impedito addirittura di potersi allenare con i compagni a Verona: un incubo. Un capitolo a parte lo merita Saponara: dal 2019 la Fiorentina lo ha spedito come un pacco postale prima al Genoa, poi a Lecce e infine allo Spezia dove Italiano lo ha potuto ammirare da vicino. I soliti guai fisici non gli hanno permesso di giocare con troppa continuità la seconda parte di stagione, ma due gol in nove apparizioni hanno contribuito alla salvezza dei liguri. Chissà se a Firenze non sboccerà di nuovo l'amore, ma i dubbi sulla sua tenuta fisica (e mentale) restano sempre gli stessi.