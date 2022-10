Nico Gonzalez e l’incubo dei problemi fisici

Sulle pagine del Corriere Dello Sport di poggi troviamo un focus su Nico Gonzalez, In particolare sulle sue condizioni fisiche, Nico infatti dovrebbe saltare anche le prossime 2 gare, quest'anno si tratta del terzo stop per lui, tra l'altro oggi dovrebbe arrivare il report su di lui. Il pubblico del Franchi lo ha anche beccato con dei fischi, doveva essere la stagione del suo definitivo salto di qualità, invece si sta trasformando in un calvario, e il mondiale alle porte di certo alimenta non pochi sospetti. I numeri: Nico dal settembre 2020 ha saltato 190 giorni su 770 disponibili tra Fiorentina e Stoccarda, troppi per un giocatore del suo potenziale