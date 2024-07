Nico Gonzalez e il “tabù” rigori: Scaloni gli preferisce Otamendi

E' drasticamente cambiato il rapporto tra Nico Gonzalez e i calci di rigore nel 2024. L'attaccante della Fiorentina era considerato infallibile dal dischetto fino agli errori contro Inter e Lazio che gli hanno tolto sicurezza. E così ci ricordiamo come l'argentino abbia poi lasciato l'incombenza dagli 11 metri ai compagni per due tiri decisivi, prima Beltran a Bruges in Conference League e poi ad Arthur a Cagliari alla penultima di A. Sarà forse anche per questo che stanotte in Copa America, nella serie di rigori affrontata dall'Argentina contro l'Ecuador, il CT Scaloni abbia fatto scelte diverse. Spiegando: "Per il quinto rigorista ero in dubbio tra Nico Gonzalez e Otamendi, alla fine è stato Ota a prendersi la responsabilità". E il numero 10 viola, a quanto pare, è stato meno convinto nel farlo.