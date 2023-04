Gonzalez: “Ci metteremo l’anima, ora voglio tornare il vero Nico”

"Domani sarà una partita importante per tutti, anche per chi sarà in panchina. Chi gioca deve metterci l'anima: questa squadra l'abbiamo studiata, è forte ma vediamo domani se possiamo portare a Firenze un risultato positivo".

Forma smagliante

"Per me domani sarà una gara importante, sento che posso fare quello che so e per me è veramente fondamentale. Voglio far vedere chi è il vero Nico Gonzalez e voglio che per me sia una bella serata".