“Nessuno a parte Castrovilli è migliorato da quando è qua. Chiesa, nessuna riconoscenza”

Alessandro Bocci, giornalista, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Pradè è l’unico uomo di calcio che ha la Fiorentina, al momento. Adesso il suo lavoro si confronta con quello dell’allenatore. A me sembra che non ci sia un giocatore migliorato da quando è arrivato alla Fiorentina, a parte Castrovilli. Quest’anno si doveva scegliere un allenatore con il quale avviare un progetto di tre anni. A centrocampo si sono sentiti a posto con Bonaventura e volevano andare su un attaccante, a quanto pare sfumato Milik non c’è stata fiducia in Piatek. Iachini ora deve tornare quello dell’anno scorso, anche a costo di sacrificare il gioco. Non deve dimostrare nulla, deve ottenere i risultati.

Chiesa ha pensato solo ai suoi interessi, ma la Fiorentina si è fatta mettere con le spalle al muro. Non incolpo Commisso, che ha parlato per la prima volta senza sapere. Qualcuno si è illuso che Chiesa potesse prolungare il contratto, l’incontro di qualche mese fa è stato solo un piacere al ragazzo, che così è stato protetto dalle ire dei tifosi. La riconoscenza non è di questo mondo. Con il centro sportivo, con un allenatore di grido, con le coppe, i giocatori di un certo livello arrivano. Senza, anche Castrovilli non è facile da trattenere”.

