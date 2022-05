Nessun “aiuto” dalle altre, contro la Roma un solo risultato

I risultati di Lazio e Atalanta mettono ancora più pressione alla Fiorentina

Domani, in un Franchi caldissimo sarà fondamentale portare a casa i tre punti contro la compagine di Josè Mourinho per restare attaccati al treno europeo. I risultati maturati fino a questo momento, con le vittorie facili di Lazio e Atalanta, obbligano di fatto la Fiorentina (se già non ce ne fosse bisogno) a scendere in campo contro la Roma alla ricerca di un solo risultato: la vittoria. La classifica attuale vede, infatti, i Viola all'ottavo posto a tre lunghezze da Roma e Atalanta e a sei dalla Lazio. Vincere domani (e se possibile con ampio margine) sarebbe di importanza capitale per agganciare il sesto posto e arrivare alla penultima giornata, in un turno sulla carta favorevole ai viola, con il destino ancora nelle proprie mani. Insomma, i tanti insperati aiuti dalle avversarie delle concorrenti non sono arrivati. La Fiorentina dovrà puntare su tutte le proprie forze e sull'aiuto del pubblico per provare a centrare l'obiettivo europeo.