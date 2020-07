Stasera arriva a Firenze Juric, l’ex tecnico del Genoa che in qualche modo aspetta segnali dalla Fiorentina nonostante le insistenti voci di rinnovo. Commisso, al momento, tiene vive la pista legata al tecnico veronese così come in qualche modo resiste anche l’idea De Zerbi. Il nome grosso abbinato a sogno, però, resta quello di Luciano Spalletti, con il patron gigliato pronto a mettere sul piatto un contratto non banale. Difficile ipotizzare la squadra che potrebbe essere, sicuramente assicurarsi il tecnico di Certaldo vorrebbe dire crescita rapida della società, senza se e senza ma. Un nome che inizierebbe a circolare con insistenza, visti i precedenti, sarebbe subito quello di Nainggolan, tanto caro a Spalletti e già vicino a Firenze l’estate scorsa. Vlahovic potrebbe crescere a vista d’occhio visto che gli attaccanti sotto la guida di Luciano diventano spesso e volentieri dei registi avanzati oltre al “compitino” di fare goal. La squadra si accorcerebbe notevolmente in termini di distanze tra reparti e alla solidità abbinerebbe qualità sulla trequarti, con Castrovilli che potrebbe diventare il nuovo Nainggolan (in caso di mancato arrivo del belga) o Perrotta. Stranamente, visti i tempi, è ancora presto per fare programmi, ma l’idea Spalletti nella testa di Commisso esiste ed ha un ruolo di prima fascia. Un po’ come le squadre di Luciano.