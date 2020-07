Commisso vuole Spalletti, è pronto a offrirgli un triennale

Dopo l’incontro, definito casuale dalle parti in causa, tra Pradè, Barone e Spalletti, le voci che vedono il tecnico toscano sulla panchina della Fiorentina per l’anno prossimo, sono tornate con insistenza. Come riporta Calciomercato.com, Commisso vuole costruire una grande Fiorentina per il prossimo anno, puntando anche ad un top per la panchina, pronto anche a sacrificare Chiesa. Il presidente dei viola ha scelto il tecnico di Certaldo, ed è pronto a mettere sul piatto di Spalletti un triennale, che prima dovrà liberarsi dall’Inter, con il quale si è lasciato in pessimi rapporti.