Nazionali viola: spezzone per Gonzalez e Quarta. Stasera il ritorno

I due sono entrati nel secondo tempo di Argentina-Colombia 1-0 giocata nella notte. In rientro anche Torreira, reduce dal Covid

Sono attesi per stasera in Italia Nico Gonzalez e Martinez Quarta. I due giocatori della Fiorentina hanno preso parte nella notte alla vittoria dell'Argentina sulla Colombia 1-0 (gol di Lautaro Martinez nel primo tempo). Un successo che permette all'Albiceleste di blindare il secondo posto nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar. Entrambi i viola partivano dalla panchina ma sono subentrati nella ripresa. Gonzalez ha rilevato Di Maria al 68' mentre Quarta è entrato al posto del Papu Gomez negli ultimi 10' più recupero.