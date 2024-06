Nazionali, Barak ancora in gol: decisivo contro la Macedonia del Nord

Dopo la rete contro Malta, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha segnato anche nell'amichevole di oggi della sua Repubblica Ceca contro la Macedonia del Nord. Il calciatore, entrato in campo al 72', si è preso la responsabilità di calciare il rigore del definitivo 2-1 in favore dei cechi. Adesso anche la Repubblica Ceca volerà in Germania per l'inizio degli Europei.