Nazionale, Mancini ne chiama 39 per le gare di giugno. La decisione su Biraghi

Gli uomini chiamati in azzurro

La FIGC ha da pochissimo diramato l'elenco di calciatori che parteciperanno agli impegni in Nazionale nel mese di giugno. Gli azzurri affronteranno prima l'Argentina e poi i primi quattro match di Nations League contro Germania, Ungheria, Inghilterra e di nuovo Germania. Per questa agenda fitta di impegni, Roberto Mancini ha chiamato 39 calciatori. Gioia per Cristiano Biraghi che viene confermato tra i convocati. Riconoscimento per un'ottima stagione in riva all'Arno. Questo l'elenco completo.