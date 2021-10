Nassi scrive: “Commisso doveva bypassare l’agente di Vlahovic, non è difficile”

L'ex dirigente viola: "Di fronte a questa trattativa non rimane che rompere il contratto con l'agente. Non è difficile"

L'ex dirigente viola Claudio Nassi, suo suo blog claudionassi.com, ha espresso la propria opinione sulle ultime vicissitudini che hanno visti protagonisti Commisso, Vlahovic e la Fiorentina. Queste le sue parole: "Di fronte a questa trattativa non rimane che rompere il contratto con l'agente. Non è difficile. Basta andare dalla famiglia Vlahovic, mettersi al tavolo e trattare senza intermediari. Se Commisso fosse stato disposto a dare 24 milioni netti per 4 anni al calciatore e i 3 della commissione alla famiglia, una volta chiuso il rapporto con l'agente, non pensate che il caso sarebbe stato risolto? Non erano sufficienti? Bastava ritoccare la cifra, perché è sempre questione di soldi. Da quel momento la Fiorentina avrebbe messo all'indice il procuratore".