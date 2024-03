Nardella: “Via libera ai lavori per il Franchi. Ecco tutte le tappe”

Il direttore lavori è l'ingegner Claudio Guido che ha proceduto alle verifiche sulla accessibilità delle aree, constatando tra l'altro l'assenza di impedimenti che possano ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio delle lavorazioni.

"Dopo le demolizioni preliminari - sottolinea il sindaco, Dario Nardella - c'è il via libera ai lavori per il nuovo stadio Franchi.

Abbiamo firmato la consegna dei lavori al raggruppamento di imprese vincitrici della gara di appalto con la direzione dei lavori al completo. Cominceremo con alcuni interventi di rinforzo e restauro strutturale della curva Ferrovia e poi con la realizzazione della nuova curva Fiesole a partire da giugno". Per Nardella, "in pochi credevano che avremmo risolto una questione di 50 anni. Ora il nuovo stadio è una realtà. Per i lavori abbiamo alcune delle migliori maestranze del paese con ditte preparate e professionali. E applicheremo il modello del cantiere trasparente e sicuro frutto dell'accordo con sindacati e imprese, nell'interesse di tutti i lavoratori".

Da aprile fino a maggio i lavori interesseranno solo la curva Ferrovia, escluso il settore ospiti. Saranno eseguiti alcuni piccoli interventi di demolizione delle opere edilizie aggiunte nel corso anni, poi quelli di restauro, riparazione e rinforzo strutturale delle strutture esistenti della Ferrovia. A partire da giugno e fino al maggio 2025 si prevede di intervenire solo nella curva Fiesole ed in porzioni di Maratona e Tribuna con la contestuale ripresa in consegna dall'impresa al Comune ad agosto e la contestuale rimessa in disponibilità ad Acf Fiorentina del settore della curva Ferrovia con i restauri effettuati. Il nuovo cronoprogramma dei lavori che scatteranno a partire dal giugno 2025, è in fase di ridefinizione."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.