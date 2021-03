Nardella sul ricorso al Viola Park: “Metrocittà Firenze a fianco di Bagno a Ripoli”

In merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da Italia Nostra sul Centro sportivo di Bagno a Ripoli, il Sindaco della Citta Metropolitana di Firenze Dario Nardella sottolinea che la Metrocittà “assicura piena collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli nel valutare tutte le azioni a tutela dell’interesse pubblico, per non fermare un procedimento urbanistico che ha già concluso il suo percorso e che interessa i cittadini e i tifosi della nostra comunità”.