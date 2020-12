Nardella: “Stasera torri e porte viola. Firenze può ambire a nuovi successi”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella è intervenuto al Pentasport per commentare la vittoria di Torino:

Uno dei simboli di Firenze è il David raffigurato magistralmente subito dopo aver colpito il gigante Golia, ecco la Fiorentina di ieri ha incarnato il coraggio e l’ardimento di Firenze che anche quando cade riesce sempre a rialzarsi. Non potevamo sognare messaggio più calzante per questo Natale. Ero fiducioso che prima o poi saremmo usciti dal letargo; il fatto che questo sia successo a casa della Juventus è una doppia soddisfazione, anzi tripla, come i tre gol che abbiamo visto. Ieri sera, guardando la partita, ho riprovato quelle emozioni che mancavano da un po’ ma che noi tifosi viola conosciamo bene, quelle esplosioni di gioia che sanno di liberazione dopo la sofferenza, piene di riscatto e di orgoglio: noi siamo abituati a passare dal “mai una gioia” al delirio di felicità, pronti a sovvertire i pronostici e a stupire. Non sono tra quelli che dicono che battere i bianconeri significhi una stagione intera, perché sono convinto che Firenze possa ambire a nuovi successi, ma il risveglio di oggi ha un sapore speciale, e per festeggiare stasera illumineremo di viola tutte le torri e le porte di Firenze. Sono contento per Prandelli e per tutta la squadra. Avanti così, forza viola!”