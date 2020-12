Le pagelle del giorno dopo: dieci a tutti e un solo bocciato

10 alla foto simbolo apparsa sui social della Fiorentina. I giocatori nello spogliatoio e Pezzella che mostra la fascia di Astori. La fascia del Capitano. Il calcio è straordinario anche per questi gesti.

10 a Prandelli che ha trasmesso a questo gruppo la voglia di lottare e il senso di Firenze

10 a Prandelli che ha riempito la formazione di difensori ma è andato ad attaccare la Juve

10 a Vlahovic: ha segnato un gol alla Ibra. Ora bisogna continuare a credere in questo talento. E quando arriverà un altro attaccante dovranno giocare insieme

10 a Ribery che anche con un solo colpo può decidere una partita. Il marchio di fabbrica dei campioni.

10 a Borja Valero che anche da quasi pensionato riesce a far girare la squadra. Chi ha testa non invecchia mai

10 ad Amrabat: finalmente abbiamo rivisto il guerriero di Verona. Un recupera palloni formidabile. Ieri sembrava l’Uomo Ragno, arrivava ovunque

10 a Caceres che ha corso una maratona sulla sua fascia e ha segnato un gol da bomber. Non a caso ha giocato una montagna di partite nella Celeste, la Nazionale uruguaiana

10 alla faccia sorpresa di Federico Chiesa che ha scelto la Juve ma rischia di finire il suo primo anno senza vincere niente

0 al sottoscritto che prima di questa partita era troppo spaventato. Avevo criticato Prandelli per quella sua frase dopo Verona: “ora sono tranquillo”. Mi sembrava un ottimismo forzato. Invece aveva ragione lui.

E ora questo 2020 può andarsene all’inferno. Ci sarà almeno un buon motivo per ricordarlo.