Nardella: “Stadio? Sto con Commisso, organizzerò incontro col Ministero. Ponte di Genova l’esempio”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella al Pentasport di Radio Bruno:

Burocrazia? Mi fanno piacere i complimenti di Commisso, lo ringrazio (LE PAROLE DI ROCCO). Poco tempo fa Conte a Genova col sindaco Bucci ha celebrato la fine della ricostruzione del ponte. Nessuno ci avrebbe scommesso, lo hanno costruito in meno di due anni. Se in Italia si vogliono fare le cose si possono fare, in maniera chiara e veloce. Le stesse procedure devono essere utilizzate per gli stadi. Non appena l’emergenza sarà finita, voglio fare una battaglia con Commisso per dare uno shock al sistema burocratico. Serve più fiducia ai sindaci, bisogna seguire l’esempio di Genova: si tratta di strutture diverse ma il principio è lo stesso. Abbiamo rischiato – ma non è successo – di entrare in conflitto con la Fiorentina, non per colpa nostra ma per la burocrazia che opprime imprenditori e sindaci. Appena Rocco verrà mi impegno a fissare un incontro con lui e il ministro dei beni Franceschini per semplificare le leggi per le opere tutelate come il Franchi. Adesso dobbiamo prendere la palla al balzo, qualcosa a Roma a livello burocratico cambierà: o semplifichiamo le regole o non ripartiremo.